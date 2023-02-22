Frank Esobe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Esobe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Esobe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Frank Esobe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Frank Esobe {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Frank Esobe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frank Esobe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Frank Esobe'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Frank Esobe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Frank Esobe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Enyimba Aba
31 Mart 2022 yılında Niger Tornad.
Frank Esobe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Frank Esobe şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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