Frank Liivak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Liivak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Liivak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Liivak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Liivak 7 Temmuz 1996 tarihinde Rakvere şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Liivak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frank Liivak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frank Liivak'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Frank Liivak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LiivakF

http://instagram.com/liivakf

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Frank Liivak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Liivak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Frank Liivak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Liivak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2013 yılında Napoli U19

30 Haziran 2014 yılında Almere City U19

1 Temmuz 2014 yılında Napoli U19

16 Ocak 2015 yılında Alcobendas

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2017 yılında FK Sarajevo

29 Ocak 2018 yılında FC Flora

1 Şubat 2021 yılında FCI Levadia

1 Temmuz 2022 yılında Sligo Rovers

Frank Liivak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Liivak şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Frank Liivak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olümpia Tartu, Almere City FC

Estonya takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 3 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 4 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Estonya U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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