Frank Vincent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Vincent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Vincent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Frank Vincent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Frank Vincent 23 Nisan 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Francis William Vincent şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Frank Vincent Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Godfrey k Torto yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frank Vincent'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Frank Vincent Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Frank Vincent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Bournemouth U21
31 Ocak 2019 yılında Torquay
31 Mayıs 2019 yılında Bournemouth U21
1 Ağustos 2019 yılında Torquay
31 Mayıs 2020 yılında Bournemouth U21
6 Ağustos 2020 yılında Scunthorpe Utd.
5 Ocak 2021 yılında Bournemouth U21
20 Ocak 2021 yılında FC Walsall
31 Mayıs 2021 yılında Bournemouth U21
2 Temmuz 2021 yılında Notts County
19 Ağustos 2022 yılında Aldershot
8 Ocak 2023 yılında Notts County
Frank Vincent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Frank Vincent şuan Notts County takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Queens Park Rangers,
Barnet FC,
AFC Bournemouth
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