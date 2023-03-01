Frankie Monk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frankie Monk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frankie Monk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Frankie Monk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Frankie Monk {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Frankie Monk Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frankie Monk'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Frankie Monk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Frankie Monk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Weymouth U19
1 Temmuz 2022 yılında Weymouth FC
Frankie Monk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Frankie Monk şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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