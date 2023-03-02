Franklin Domi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Domi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Franklin Domi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franklin Domi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.