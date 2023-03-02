Franklin Domi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Domi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franklin Domi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Franklin Domi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Franklin Domi 19 Eylül 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Franklin Domi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini #LEADERS yapmaktadır. Franklin Domi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Franklin Domi'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Franklin Domi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Franklin Domi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2019 yılında QPR U21
31 Ocak 2020 yılında Eastbourne
1 Mayıs 2020 yılında QPR U21
20 Kasım 2021 yılında Concord Rangers
19 Şubat 2022 yılında QPR U21
24 Mart 2022 yılında Ebbsfleet
31 Mayıs 2022 yılında QPR U21
1 Temmuz 2022 yılında Ebbsfleet
Franklin Domi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Franklin Domi şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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