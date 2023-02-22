Franklin Matib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Matib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franklin Matib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Franklin Matib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Franklin Matib 2 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Franklin Matib Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Franklin Matib, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına - tarihinde katılmıştır. Franklin Matib'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Franklin Matib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Franklin Matib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Franklin Matib şuan Akwa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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