Franko Dadic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Dadic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franko Dadic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franko Dadic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franko Dadic 2 Aralık 2000 tarihinde Tesanj şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Franko Dadić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franko Dadic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franko Dadic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Franko Dadic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Franko Dadic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franko Dadic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franko Dadic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franko Dadic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar BL

1 Temmuz 2021 yılında Sloga Doboj

Franko Dadic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franko Dadic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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