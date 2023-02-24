Franko Lamce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Lamce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franko Lamce kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franko Lamce ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franko Lamce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Lamce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franko Lamce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Lamce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franko Lamce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franko Lamce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franko Lamce 30 Temmuz 1998 tarihinde Çorovodë şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Φράνκο Λάμτσε şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franko Lamce Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Franko Lamce, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franko Lamce'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Franko Lamce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franko Lamce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Franko Lamce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franko Lamce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2018 yılında Platanias

16 Ocak 2019 yılında AO Paleochoras

30 Haziran 2019 yılında Platanias

14 Eylül 2019 yılında AEEK SYNKA

1 Ekim 2020 yılında PAE Chania

12 Mart 2021 yılında AO Episkopi

30 Haziran 2021 yılında PAE Chania

2 Eylül 2021 yılında Ast. Vlachioti

11 Temmuz 2022 yılında AO Episkopi

12 Ocak 2023 yılında FK Kukësi

Franko Lamce kimdir

Franko Lamce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franko Lamce şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Franko Lamce nereli

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