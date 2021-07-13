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Fransa, Afganistan'daki tüm Fransızların ülkeyi terk etmesini istedi!

Fransa Kabil Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada Afganistan'daki tüm Fransızların güvenlik nedeniyle ülkeyi terk etmeleri istenildi.

Fransa, Afganistan'daki tüm Fransızların ülkeyi terk etmesini istedi!

Fransa, Afganistan'daki tüm Fransızlara güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Fransız Büyükelçiliği, Afganistan'da gelişen güvenlik durumu ve kısa vadeli beklentiler sebebiyle, Afganistan'da bulunan tüm Fransızları ülkeyi terk etmeye çağırdı.

Hükümet, Fransız vatandaşlarının Fransa'ya dönüşlerini sağlamak için 17 Temmuz sabahı başkent Kabil'den özel bir uçuş ayarlayacağını bildirdi. Fransız Büyükelçiliği, tüm Fransızların bu özel uçağa binmelerini veya ülkeyi hemen kendi başlarına terk etmelerini tavsiye ederek, bu uçuşun ücretsiz olacağını ve başka uçuşun sağlanmayacağını aktardı. Büyükelçilik ayrıca, 17 Temmuz'dan itibaren Afganistan'da kalan yurttaşlarına Fransa'ya dönüş güvenliğini sağlayamayacağını bildirdi.

ABD ve NATO askerlerinin çekilmeye devam ettiği Afganistan'da Taliban ilerlemeye devam ederken, ülkedeki çoğu noktayı kontrol altına aldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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