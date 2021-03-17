Fransa Başbakanı Castex'ten önemli koronavirüs açıklaması: "Bir tür 3'üncü dalganın bir içindeyiz"

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayıları artış gösteriyor.

Fransa Başbakanı Jean Castex, koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken,

Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili sorularını cevapladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini ifade eden Castex, "Fransa, Covid-19 salgınının çok sayıda türü ile karakterize edilen 3’üncü dalgasının bir türüne girdi" dedi.

FRANSA, ASTRAZENECA AŞISININ KULLANIMI ASKIYA ALMIŞTI

Fransa, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını askıya almıştı.

Dünyada salgından en fazla etkilenen 6’ıncı ülke konumunda olan Fransa’da, toplam vaka sayısı 4 milyon 108 bin 108’e, toplam can kaybı ise 91 bin 170'e ulaştı.