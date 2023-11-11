Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e sert tepki! "Bunun hiçbir meşruiyeti yok"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz yayın organı BBC'ye Gazze için verdiği röportajda "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e sert tepki! "Bunun hiçbir meşruiyeti yok"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye özel röportaj verdi.

İsrail'in Gazze'ye ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Macron, ilan edilecek bir ateşkesin İsrail'e fayda sağlayacağını dile getirdi.

Ateş kes çağrısı

Fransa'nın Hamas'ın eylemlerini de "açıkça kınadığını" hatırlatan Macron, ateşkes çağrılarına ABD ve İngiltere dahil diğer ülkelerin de katılmasını isteyip istemediğine yönelik sorulan soruya ise "Umarım katılırlar" şeklinde yanıt verdi.

"hiçbir meşruiyeti yok"

Ateşkesin tüm sivillerin korunmasına imkan tanıyacağını vurgulayan Macron, "Fiilen, bugün siviller bombalanıyor. Bebekler, kadınlar, yaşlı insanlar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hakim değilim"

İsrail'in saldırılarında uluslararası hukuku ihlal edip etmediği sorulan Macron, "Ben bir hakim değilim. Ben bir devlet başkanıyım" şeklinde yanıt verdi. Macron, İsrail'in kendisini korumanın en iyi yolunun "Gazze'yi bombalamak olduğu" fikrine katılmadığını ve bunun çatışmayı uzatacağını ifade etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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