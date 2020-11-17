Fransa İsveç maçı özeti izle 4-2!

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Fransa ile İsveç, Stade de France'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, rakibini 16 ve 59. dakikalarda Olivier Giroud, 36. dakikada Benjamin Pavard ve 90+4. dakikada Kingsley Coman'ın attığı gollerle 4-2 mağlup etti.

İsveç'in 4. dakikada Viktor Claesson ve 88. dakikada Robin Quaison ile bulduğu goller mağluibyete engel olamadı.

Fransa bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek A Ligi 3. grubu zirvede tamamladı. 3 puanı bulunan İsveç ise son sırada yer aldı ve B Ligi'ne düştü.

FRANSA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'te günün maçı Fransa ile İsveç arasında oynanacak. Karşılaşma, bu akşam saat 22.45'te, Fransa'nın Stade de France sahasında başlayacak. Karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı Saran Grup, Fransa ve İsveç maçını ülkemizde canlı yayınlayacak. Karşılaşma, bu akşam saat 22.45'te S Sport'dan naklen izlenebilir.