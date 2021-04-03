Fransa Liginde dev randevu: Lille, PSG'yi deplasmanda devirdi: 1-0

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligi'nin 31.haftasında Paris Saint Germain'e (PSG) konuk oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Parc des Princes stadyumunda Türkiye saati ile saat 18.00'de başlayan maçı hakem Benoit Bastien yönetti. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yaptı.

Mücadeleyi konuk takım 20.dakikada J.David'in attığı golle 1-0 yendi. Öte yandan mücadelede PSG'den Neymar, 90.dakikada, Lille'den ise Djalo çift sarıdan kırmızı kart görerek maçtan atıldı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, İkinci yarıda 73.dakikada oyuna dahil oldu.

PSG - LİLLE İLK 11'LER

PSG ilk 11:: Keylor Navas ,Presnel Kimpembe,Thilo Kehrer, Marquinhos, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Idrissa Gueye, Kylian Mbappe, Neymar ,Moise Kean

Lille ilk 11: Mike Maignan, Tiago Djalo, Sven Botman , Jose Fonte, Reinildo Mandava, Jonathan Bamb, Renato Sanches, Benjamin Andre, Boubakary Soumare, Jonathan David, Jonathan Ikone

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz mücadeleye yedek kulübesinde başladı.