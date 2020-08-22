Avrupa'da koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden birisi olan Fransa, Ligue 1'de 2019-2020 sezonunun sonunu göremeden PSG'nin şampiyonluğuyla tescil edilmişti. Yine koronavirüs salgınının etkisiyle birlikte başlayacak olan 2020-2021 sezonun başlangıç tarihi açıklandı. Peki, Fransa Ligue 1 başladı mı? Fransa Ligi fikstürü açıklandı mı? İşte bu soruların cevapları haberimizde...

FRANSA LİGUE 1 BAŞLADI MI?

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle PSG'nin şampiyonluğu ile tescil edilen 2019-2020 sezonunun ardından 2020-2021 sezonunun ne zaman başlayacağı açıklandı. Buna göre, Ligue 1 ve Ligue 2, 22 Ağustosta başlama vuruşunu yapacak. Geçen sezonun şampiyonu PSG ise Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bundan dolayı PSG, bu hafta açıklanan fikstürde sıkışıklık olmaması nedeniyle maça çıkamayacak. Ayrıca küme düşen Amiens ve Toulouse'un yerine yeni sezonda Lorient ve Lens mücadele edecek.

FRANSA LİGUE 1 FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI MI?

22 Ağustos'ta başlayacak olan Fransa Ligue 1'de ilk haftanın fikstürü belli oldu.

İşte ilk hafta oynanacak maçlar:

22 Ağustos Cumartesi: Dijon - Angers, Lille - Rennes,

23 Ağustos Pazar: Monaco - Reims, Lorient - Strasbourg, Nimes - Brest, Nice - Lens

