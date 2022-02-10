Fransa'da ayın golü Cengiz Ünder'den! Yine herkesi mest etti!

Marsilya'ya transfer olmasının ardından gösterdiği başarılı performansla takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan ve taraftarın da sevgisini kazanmayı başaran Cengiz Ünder, bir başarıya daha imza attı. Ocak ayında oynanan Marsilya - Lille karşılaşmasında attığı şık golle herkesi mest eden Cengiz, takımın 1-0 gerideyken sol çaprazdan sağ köşeye güzel bir vuruş yapmıştı.

OCAK AYINI GOLÜ SEÇİLDİ

Attığı golle takımına beraberlik getiren Ünder'in o golü bir kez daha takdir edildi. Milli futbolcunun attığı bu gol, Lig 1'de Ocak ayının en iyi golü olarak seçildi. Zaman zaman bu tarz şık gollere imza atan Cengiz Ünder, Marsilya taraftarını da mest ediyor.

MARSİLYA'DA YENİDEN DOĞDU

Roma taraffından 500 bin euro karşılığında Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder adeta kendini buldu. Yaşadığı formsuzluğu üzerinden atan yıldız futbolcu, Lig 1'de 17 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 7 gole imza atan Cengiz Ünder 1 de asist yaparak takımına önemli bir katkı sağladı ve iyi bir istatistiğe imza attı.