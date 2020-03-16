Fransa'da flaş koronavirüs önlemİ!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle birçok ülkede önlemleri arttırılıyor. Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuıel Macron yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ülke genelinde yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağını belirtti.

Macron yaptığı açıklamada "Önlemleri artırmaya karar verdik. Yarından itibaren en az 2 hafta boyunca insanların hareketleri kısıtlanacak. Ülke genelinde dışarıda gezmek yasak, sadece alışverişlere ve işe gitmeye izin var. Tatile çıkmak yok." ifadelerini kullandı.

Fransa'da zorunlu alışveriş ve işe gitmek haricinde sokağa çıkmak yasaklandı, ihlal edenler hapis cezası alacak.

Yarın saat 12'den itibaren 15 gün boyunca sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek. Ayrıca geçen pazar günü gerçekleşen mahalli seçimlerin 2. turu ise iptal edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamasında "Bir savaştayız ancak karşımızda bir ordu yok." ifadelerine yer verdi.