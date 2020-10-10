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Fransa'da iki uçak havada çarpıştı: 5 kişi öldü

Fransa’da motorlu microlight uçağı ile turist uçağı havada çarpıştı. Feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da iki uçak havada çarpıştı: 5 kişi öldü

Fransa’nın Loches kentinde motorlu microlight ile turist uçağı bugün saat 16.45’de havada kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmada microlight uçağında bulunan 2 kişi ile turist uçağında bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. İki uçakta Indre-et-Loire bölgesinde bulunan bir evin bahçesine düştü.

LOCHES BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Loches Belediye Başkanı Marc Angenault, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakların düştüğü bölgede çok tahribat yaşanmadığını aktardı.

KAZANIN NEYDEN MEYDANA GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Yaklaşık 40 itfaiyeci ve havacılık uzmanları kaza bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, kazaya sebep olan koşulların tespiti için inceleme başlatıldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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