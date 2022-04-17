Fransa’da İslam karşıtlığı bitmek bilmiyor! Fransız polisi başörtülü iki kadını yumrukladı!

Sosyal medya platformları Twitter ve Instagram'da paylaşılan ve bir kadının arabasının içinden çektiği anlaşılan 14 Nisan tarihli görüntülerde, Fransız polisi yol ortasında başörtülü iki kadına orantısız şekilde müdahalede bulunuyor, içlerinden birini darp ediyor, diğerini yere yatırmaya çalışıyor.

“EVET ONA VURDUM, BUNA YETKİM VAR”

Görüntülerde polisin kadınlardan birinin başına yumruk attığı sırada, videoyu çeken kadın bağırarak, "Hey, sizi çekiyorum, onu bırakın. (Kadına) Tokat attı, onu darbetti" diye bağırıyor. Videoyu çeken kadının ardından aracından inerek polisin yanına gidip onları videoya çektiğini söylediği görüntülerde, polis, "Evet ona vurdum, buna yetkim var" yanıtını veriyor.

Görüntülerde kadının, yaşanan şiddetten etkilenmemesi için bir yandan aracının içinde olduğu anlaşılan çocuğunu korumaya çalışıp teselli etmesi dikkat çekiyor. Sosyal medyada tepkilerin odağında olan polisin bu tutumu İslamofobik olduğu yorumları yapıldı.

YOLDA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMELERİNE İZİN VERİLMEDİ

Polis yaya yolunda geçiş hakkını kullanmasına müsaade etmedi. Diğer yandan görüntüyle birlikte paylaşılan açıklamada, polislerin trafikte sıkıştığı ve ilerlemek için sirenlerini açtığı belirtildi. O esnada yol geçiş hakkı kendilerinde olan iki başörtülü kadının da karşıya geçmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, polislerin arabalarından inerek yollarına çıkan iki kadına müsaade etmediği ve onları darp ettiği iddia edildi.

POLİSLERE SAYGISIZLIK YAPILDI İDDİASI

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, 14 Nisan'da Asnieres'te devriye atan polis ekibinin ihlal durumundaki bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtığı, durumun aciliyetine rağmen iki kadının yolun karşısına geçmeye çalışarak polislere saygısızlık yaptığı ve onları kızdırdığı iddialar arasında yer aldı.

Kalabalığın araya girmesiyle durumun kontrolden çıktığı kaydedilen açıklamada, polislerin iki kadın hakkında şikayette bulunacağı belirtildi. Öte yandan, Twitter'daki İslamofobiyle mücadele hesapları sosyal medya üzerinden kadınların bulunması için yardım çağrısı yaptı.

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