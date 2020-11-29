Fransa’da protestolar durulmuyor: Merkez Bankası ateşe verildi

Fransa'da on binlerce kişinin katıldığı "Küresel Güvenlik" yasa tasarısı ve polis şiddetine karşı başlayan protestolarda Merkez Bankası ateşe verildi. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 46 bin kişi, Bastille Meydanı'na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen "Küresel Güvenlik" yasasını ve artan polis şiddetini protesto etmişti. Protestolarda akşam saatlerinde tansiyon yükselmiş, göstericiler polisle çatışmış ve çok sayıda aracı ateşe vermişti.

GÖSTERİCİLERLE POLİS ARASINDA ŞİDDET

Bastille Meydanı'nda bulunan Merkez Bankası, bir grup gösterici tarafından ateşe verildi. Alevler binanın içine ulaşmazken, Merkez Bankası'nın hemen yanında bulunan bar, kafe ve bir gazete büfesi alevlere içerisinde kaldı. İtfaiye, çıkan yangına müdahale ederken, polis eylemcileri tazyikli su ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştı. Göstericilerin itfaiye araçlarının geçmesine de engel olmaya çalıştığı öğrenilirken polis ekipleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalar ile başkent Paris ve ülke genelinde şiddet olaylarına dönüşen protestolar devam ediyor.

KÜRESEL GÜVENLİK YASA TASARISI NEDİR?

Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı Ulusal Mecliste kabul edilmişti. Tasarı, Ocak 2021'de Senatonun onayına sunulacak. Senatodan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha Mecliste oylanacak.

Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde 'drone'un yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Fransa'da düzenlenen sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.