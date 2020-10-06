Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 Koronavirüs vakası!

Vuhan'da ortaya çıktmasının ardından dünyaya yayılarak ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan açıklama yapıldı.

Halk Sağlığı Kurumu, son 24 saatte Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısını 66 olarak açıkladı. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 365'e ulaştı.

Fransa'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 489 artışla 634 bin 763'e yükseldi.

Hastanelerde 1426'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 398 kişinin tedavisi devam ederken, iyileşenlerin sayısı 615 artışla 99 bin 295'e yükseldi. Fransa'da koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9'a ulaştı.

Ülkede yoğun bakım hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeyi sürdürüyor.

Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.