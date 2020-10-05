Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, takımlarının Strasbourg deplasmanına çıktığı haftada maçın yıldızları oldular. Attığı goller ile takımına galibiyeti getiren ikili, Fransa'da spor gündeminin başına oturdular.

Lille'de gol perdesini 21. dakikada Zeki Çelik açarken 53'te Renato Sanches farkı ikiye çıkarttı. 68. dakikada sahneye çıkan Burak Yılmaz, maçı bitiren golü attı.

'KRAL'

Strasbourg karşısında 68. dakikada golle buluşan Burak Yılmaz'ın golünün ardından Lille, kulübün resmi Twitter hesabından Türkçe bir şekilde 'Kral' yazdı. Paylaşımda Türk bayrağı da kullanıldı.

Karşılaşmaya Zeki ve Burak Yılmaz ilk 11'de başlerken Yusuf Yazıcı ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Lille, 6. hafta sonunda 4. galibiyetini aldı ve namağlup gidişatını sürdürdü.