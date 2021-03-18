Fransa’da vaka artışı nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle alınan karar doğrultusunda başkent Paris’in de içinde bulunduğu 16 bölgede yarın gece 00.00’dan itibaren 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 38 BİN 501 KORONAVİRÜS VAKASI

Fransa Halk Sağlığı Kurumu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verileri açıkladı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun paylaştığı verilere göre ülkede günlük koronavirüs vaka sayısı artış göstermeyi sürdürüyor. Fransa'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 38 bin 501 artışla 4 milyon 146 bin 609'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 246 kişi koronavirüse yenik düşerken toplam can kaybı sayısı 91 bin 437 oldu.

Fransa'da son 7 günde hastanelerde tedavi gören 10 bin 207 kişiden 2 bin 277'si yoğun bakımda yatıyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilere göre, 27 Aralık 2020'den beri koronavirüs aşısı yapılanların sayısı 5 milyon 585 bin 537'ye çıktı, bunlardan 2 milyon 349 bin 27'sine ikinci doz aşı vuruldu.

FRANSA HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ATTAL'DAN AÇIKLAMA

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France ve Hauts-de-France bölgelerinde, vaka sayısındaki artış nedeniyle ek tedbirlerin alınacağını söyledi.

Buna ilişkin Başbakan Jean Castex'in basın toplantısı düzenleyeceğini ifade eden Attal, bu ek tedbirlerin hafta sonundan itibaren uygulanacağını söyledi.

Castex, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, salgında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını belirtmişti.

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