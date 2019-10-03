Fransa'daki bıçaklı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti

Fransa'dan gelen bıçaklı saldırı haberi tüm ülkelerde son dakika bilgisi olarak geçti.

Paris'te NotreDame yakınlarında bulunan polis merkezinde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.

AFP saldırıda 4 polis memuru öldüğünü duyurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.

Polislerin ateş ederek öldürdüğü saldırganın polis merkezinde 20 yıldır çalışan sivil memur olduğu belirtildi.

Saldırganın polisleri merkeze getirdiği seramik bıçakla öldürdüğü kaydedildi.

Saldırıda en az bir polis memuru da yaralandı.

Cité'deki metro istasyonu olaydan sonra geçici olarak kapatıldı.

Bölgede güvenlik çemberi oluşturulduğu öğrenilirken, İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in polis merkezine geldi.

Gelen bilgilere göre, saldırgan diğer polis memurları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.