Fransa'dan Afgan göçmenleri sevindirecek haber!

Taliba'nın Afganistan'da ilerleyişi devam ederken mülteciler ülkelerini terk etmeye çalışıyor. Afganlı mültecilerin sığındıkları bir diğer ülke Fransaydı. Fransa, ülkesine sığınan mülteciler hakkında bir karar aldı.Uluslararası haber ajansı AFP'nin haberine göre Fransız Hükümeti'nin yapmış olduğu açıklamada, Afganlıların ülkesine gönderileceğine ilişkin kararın, güvenlik nedeniyle askıya alındığını belirtti.

ALMANYA'DA BENZER BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dün, Almanya, güvenlik sorunu sebebiyle Afganlar için sınır dışı uygulamasını askıya aldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter'dan yaptığı açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer vermişti;

"İçişleri Bakanı Afganistan'ın güvenlik durumundaki mevcut gelişmeler nedeniyle şu an için sınır dışı uygulamasını askıya aldı."