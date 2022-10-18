Fransa'dan memleketlerine dönmüşlerdi! Karabay çifti, acı şekilde hayatlarını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi karı koca hayatını kaybetti. Gurbetçi çiftin, 1 gün önce Fransa'dan memleketleri Elbistan'a geldiği öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News

Alınan bilgilere göre olay Pınarbaşı Mahallesi Tunç Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Fransa'da yaşayan ve Elbistan ilçesine gelen Mahmut Karabay (53) ile eşi Rabia Karabay (47), evlerine döndükten sonra yakınları kendilerinden haber alamadı.

Fransa'dan memleketlerine dönmüşlerdi! Karabay çifti, acı şekilde hayatlarını kaybetti

Bunun üzerine çiftin evine gelen yakınları, içeri girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yakınları, çifti hareketsiz şekilde bulunca durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

GAZ KOKUSU HAREKETE GEÇİRDİ

Gaz kokusu nedeniyle çiftin zehirlendiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri durumu doğalgaz arıza ekiplerine bildirdi. Ekipler, gaz dedektörü ile yaptıkları incelemede içeride yüksek miktarda karbonmonoksit gazı tespit etti. Karbonmonoksit gazının ise mutfaktaki kombinin bacasından sızdığı belirlendi.

Fransa'dan memleketlerine dönmüşlerdi! Karabay çifti, acı şekilde hayatlarını kaybetti

KARBONMONOKSİTİN DÜŞMESİ BEKLENDİ

Savcılık ve polis ekipleri, evdeki karbonomoksit seviyesinin düşürülmesi sonrası evde incelemelerde bulundu. Karabay çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Fransa'dan memleketlerine dönmüşlerdi! Karabay çifti, acı şekilde hayatlarını kaybetti

OTOPSİ YAPILACAK

Karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan Mahmut ve Rabia Karabay çiftinin kesin ölüm sebebi otopsinin ardından netlik kazanacak.

Fransa'dan memleketlerine dönmüşlerdi! Karabay çifti, acı şekilde hayatlarını kaybetti

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Zincirleme kaza dehşeti yaşattı! Çok sayıda yaralı var
Zincirleme kaza dehşeti yaşattı! Çok sayıda yaralı var
Nefes kesen FETÖ operasyonu: Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi
Nefes kesen FETÖ operasyonu: Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi
Son dakika | Bakan Dönmez'den Bartın'daki maden kazası hakkında açıklama: "En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak"
Son dakika | Bakan Dönmez'den Bartın'daki maden kazası hakkında açıklama: "En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! FETÖ'ye birçok ilde eş zamanlı operasyon! Yüzlerce gözaltı var!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! FETÖ'ye birçok ilde eş zamanlı operasyon! Yüzlerce gözaltı var!
Son Haberler
Fransa'dan memleketlerine dönmüşlerdi! Karabay çifti, acı şekilde hayatlarını kaybetti
Fransa'dan memleketlerine dönmüşlerdi! Karabay çifti, acı şekilde hayatlarını kaybetti
Trendyol'da satıcı olmak için gerekenler neler, satıcı nasıl olunur? Trendyol vergi mükellefi olmadan satış yapmak mümkün mü?
Trendyol'da satıcı olmak için gerekenler neler, satıcı nasıl olunur? Trendyol vergi mükellefi olmadan satış yapmak mümkün mü?
Mali Müşavir nasıl olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartları neler?
Mali Müşavir nasıl olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartları neler?
Demir ton fiyatı ne kadar oldu? Güncel demir fiyatları Ekim 2022
Demir ton fiyatı ne kadar oldu? Güncel demir fiyatları Ekim 2022
FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılarak Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!
FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılarak Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!
AFAD duyurdu! Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var18 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var18 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem!
Yüklü miktarda ceza ödememek için dikkat! Sürücü belgelerini değiştirmek için son haftalar! Eski tip ehliyetler 1 Ocak 2023'te geçersiz sayılacak
Yüklü miktarda ceza ödememek için dikkat! Sürücü belgelerini değiştirmek için son haftalar! Eski tip ehliyetler 1 Ocak 2023'te geçersiz sayılacak
Bartın'da maden kazası sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yasa ve destek talimatı! Çarşamba günü açıklanacak!
Bartın'da maden kazası sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yasa ve destek talimatı! Çarşamba günü açıklanacak!
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...