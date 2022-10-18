Fransa'dan memleketlerine dönmüşlerdi! Karabay çifti, acı şekilde hayatlarını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay Pınarbaşı Mahallesi Tunç Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Fransa'da yaşayan ve Elbistan ilçesine gelen Mahmut Karabay (53) ile eşi Rabia Karabay (47), evlerine döndükten sonra yakınları kendilerinden haber alamadı.

Bunun üzerine çiftin evine gelen yakınları, içeri girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yakınları, çifti hareketsiz şekilde bulunca durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

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GAZ KOKUSU HAREKETE GEÇİRDİ

Gaz kokusu nedeniyle çiftin zehirlendiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri durumu doğalgaz arıza ekiplerine bildirdi. Ekipler, gaz dedektörü ile yaptıkları incelemede içeride yüksek miktarda karbonmonoksit gazı tespit etti. Karbonmonoksit gazının ise mutfaktaki kombinin bacasından sızdığı belirlendi.

KARBONMONOKSİTİN DÜŞMESİ BEKLENDİ

Savcılık ve polis ekipleri, evdeki karbonomoksit seviyesinin düşürülmesi sonrası evde incelemelerde bulundu. Karabay çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan Mahmut ve Rabia Karabay çiftinin kesin ölüm sebebi otopsinin ardından netlik kazanacak.