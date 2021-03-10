Fransa'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fransa'nın Bayrağı Nasıldır?

Fransa, ya da resmî adıyla Fransız Cumhuriyeti, ana kara toprakları Batı Avrupa'da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde denizaşırı toprakları olan bir ülkedir. Kıta Fransası, güneyde Akdeniz'den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne, doğuda Ren Nehri'nden batıda Atlas Okyanusu'na kadar yayılan topraklarda yer alır.

Fransa'nın Başkenti?

“Paris” şehri Fransa'nın başkentidir.

Fransa'nın Para Birimi Nedir?

“Euro,Fransız Frangı” Fransa'nın para birimidir.

Fransa'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Fransa'nın telefon alan kodu : + 33

Fransa'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Fransa

Fransa'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Paris

Fransa'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

France

Fransa'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Paris

Fransa'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca

Fransa'nın Bayrağı Nasıldır?