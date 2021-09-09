Fransa'nın doğum kontrol hapıyla ilgili verdiği karar

Fransız basında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Olivier Veran, doğum kontrol haplarının 25 yaş altına ücretsiz olması kararının 1 Ocak tarihi itibariyle başlayacağını belirterek, ücretsiz ilaç temininin devlete olan maliyetinin 21 milyon euro olmasının beklendiğini söyledi.

"FİYATLARDAN DOLAYI KULLANIM AZ"

Euronews'in haberine göre, Fransa’da doğum kontrol hapları şu ana kadar 15 ve 18 yaş grubundakiler için ücretsiz veriliyordu. Doğum kontrol haplarının kullanımında azalmalar olduğunu tespit eden Veren, bunun en önemli nedeninin ilaç fiyatları olduğunu dile getirdi.

Bakan Veran, konu ile ilgili yazılan reçeteler ve biyolojik testler için de gerekli ücretsiz desteği sağlayacaklarını belirtti.