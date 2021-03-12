Fransa'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Fransa'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Fransa, ya da resmî adıyla Fransız Cumhuriyeti, ana kara toprakları Batı Avrupa'da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde denizaşırı toprakları olan bir ülkedir. Kıta Fransa'sı, güneyde Akdeniz'den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne, doğuda Ren Nehri'nden batıda Atlas Okyanusu'na kadar yayılan topraklarda yer alır.

Fransa'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Fransa, 67075000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 21. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0086 olduğu görülmektedir.

Fransa'nın Müslüman Nüfus sayısı 3,554,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 6 olarak rakamlara yansımıştır.

Fransa'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Fransa'nın yüz ölçümü 551615 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Fransa'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 3374 km² Karasal Alan : 640427 km²

Fransa'nın Haritadaki Yeri / Konumu