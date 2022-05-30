Fransa'ya yakışmayan hareketler! Mona Lisa tablosuna pastayla saldırdı!

Dünyanın en ünlü tablolarından Mona Lisa'nın Louvre Müzesi'nde sergilendiği alandaki ziyaretçilerden biri, dün, oturduğu tekerlekli sandalyeden ayağa fırladı ve Leonardo Da Vinci imzalı tabloya pasta fırlattı. Kadın peruğu takan protestocunun bu eylemi, kurşun geçirmez cam arkasında tutulan tabloya zarar vermedi.

"BİRAZ DA DÜNYAYI DÜŞÜNÜN"

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, eylemi gerçekleştiren adamın, Fransızca konuşarak "Dünya'yı mahveden insanlar var. Siz sanatçılar, biraz da Dünya'yı düşünün. Bu yüzden yaptım. Gezegeni düşünün" ifadelerini kullandı.

Protestocu gözaltına alınırken savcılık 'kültürel esere zarar verme girişimi' gerekçesiyle soruşturma başlattı.