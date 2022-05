Fransa'ya yakışmayan hareketler! Mona Lisa tablosuna pastayla saldırdı!

Dünyanın en ünlü tablolarından Mona Lisa'nın Louvre Müzesi'nde sergilendiği alandaki ziyaretçilerden biri, dün, oturduğu tekerlekli sandalyeden ayağa fırladı ve Leonardo Da Vinci imzalı tabloya pasta fırlattı. Kadın peruğu takan protestocunun bu eylemi, kurşun geçirmez cam arkasında tutulan tabloya zarar vermedi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, eylemi gerçekleştiren adamın, Fransızca konuşarak "Dünya'yı mahveden insanlar var. Siz sanatçılar, biraz da Dünya'yı düşünün. Bu yüzden yaptım. Gezegeni düşünün" ifadelerini kullandı.

Protestocu gözaltına alınırken savcılık 'kültürel esere zarar verme girişimi' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Maybe this is just nuts to me?but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ???? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM