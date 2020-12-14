2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?Çağdaş Atan'a basın toplantısında beklenmedik misilleme!Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar eşleşti?Tüketici artık bilemeyecek: Trans yağ etiketi ürünlerden kaldırılıyor!Konya'nın ilk teknoloji endüstrisi "Aselsan" üretime 17 Aralıkta başlıyorKürsüde kolaya koronavirüs testi yaptı! Sonucu herkesi şoke ettiRize'de yangın: 7 ev cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldiİzmir'de taşkın sularına kapılan 2 kişinin cansız bedenleri bulunduMbaye Diagne'den alkışlanacak hareket! Senegal'de eğitim gördüğü okulu yenilediŞampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fransız teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti

Fransız teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü teknik direktörlerden Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti

Fransız eski teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti. Fransa Milli Takımı'nın yanısıra ülkesinde Olympique Lyon ve Paris Saint Germain(PSG) İngiltere'de Liverpool ve Aston Villa gibi takımların da teknik adamlığını yapan Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız Lequipe gazetesinin haberine göre, Houllier, Paris'teki bir hastanede 'aort ameliyatı' oldu ve Pazar günü hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi. Bunun üzerine “Zor zamanlar geçiriyorum ama iyi olacağım." mesajını paylaşan ünlü teknik adam, yaşam mücadelesini kaybetti. 

Fransız teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti

Ünlü teknik adamın başarıları şöyle: 

Paris Saint-Germain

  • 1985-86 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu

Liverpool

  • 2000-01 EFL Cup
  • 2000-01 FA Cup
  • 2000-01 UEFA Kupası
  • 2002-03 EFL Cup
  • 2001-02 UEFA Süper Kupası
  • 2001-02 FA Community Shield

Olympique Lyonnais

  • 2005-06 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu
  • 2006-07 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu

Fransa millî futbol takımı

  • 1996 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT