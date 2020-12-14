Fransız teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü teknik direktörlerden Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Fransız eski teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti. Fransa Milli Takımı'nın yanısıra ülkesinde Olympique Lyon ve Paris Saint Germain(PSG) İngiltere'de Liverpool ve Aston Villa gibi takımların da teknik adamlığını yapan Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Fransız Lequipe gazetesinin haberine göre, Houllier, Paris'teki bir hastanede 'aort ameliyatı' oldu ve Pazar günü hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi. Bunun üzerine “Zor zamanlar geçiriyorum ama iyi olacağım." mesajını paylaşan ünlü teknik adam, yaşam mücadelesini kaybetti.
Ünlü teknik adamın başarıları şöyle:
Paris Saint-Germain
- 1985-86 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu
Liverpool
- 2000-01 EFL Cup
- 2000-01 FA Cup
- 2000-01 UEFA Kupası
- 2002-03 EFL Cup
- 2001-02 UEFA Süper Kupası
- 2001-02 FA Community Shield
Olympique Lyonnais
- 2005-06 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu
- 2006-07 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu
Fransa millî futbol takımı
- 1996 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası