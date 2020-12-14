Fransız eski teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti. Fransa Milli Takımı'nın yanısıra ülkesinde Olympique Lyon ve Paris Saint Germain(PSG) İngiltere'de Liverpool ve Aston Villa gibi takımların da teknik adamlığını yapan Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız Lequipe gazetesinin haberine göre, Houllier, Paris'teki bir hastanede 'aort ameliyatı' oldu ve Pazar günü hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi. Bunun üzerine “Zor zamanlar geçiriyorum ama iyi olacağım." mesajını paylaşan ünlü teknik adam, yaşam mücadelesini kaybetti.

Ünlü teknik adamın başarıları şöyle:

Paris Saint-Germain

1985-86 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu

Liverpool

2000-01 EFL Cup

2000-01 FA Cup

2000-01 UEFA Kupası

2002-03 EFL Cup

2001-02 UEFA Süper Kupası

2001-02 FA Community Shield

Olympique Lyonnais

2005-06 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu

2006-07 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu

Fransa millî futbol takımı