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  3. Fransız tenisçi Benoit Paire'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransız tenisçi Benoit Paire'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Tek erkeklerde dünya klasmanının 22 numarası Paire, geçen hafta katıldığı ABD'nin New York kentindeki Western Southern Açık'ın ilk turunda Borna Coric ile karşılaşmış ve midesindeki rahatsızlık nedeniyle maçtan çekilmişti.

Fransız tenisçi Benoit Paire'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransız tenisçi Benoit Paire'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, testi pozitif çıkan 31 yaşındaki raket, kurallar gereği yarın başlayacak ABD Açık'ta mücadele edemeyecek.

Tek erkeklerde dünya klasmanının 22 numarası Paire, geçen hafta katıldığı ABD'nin New York kentindeki Western Southern Açık'ın ilk turunda Borna Coric ile karşılaşmış ve midesindeki rahatsızlık nedeniyle maçtan çekilmişti.

Kovid-19 salgını sürecinde yapılan ilk grand slam turnuvası da olacak ABD Açık'taki karşılaşmalar, sağlık önlemlerinden dolayı seyircisiz oynanacak.

ABD'ye giriş sonrası zorunlu karantinaya alınmayan tenisçiler, organizasyon süresince teste tabi tutulacak. Test sonucu pozitif çıkan oyuncular, turnuvadan çekilmek zorunda kalacak.

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Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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