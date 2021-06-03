Fransızca Öğretmeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2353.04

Meslek Adı : Fransızca Öğretmeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Diğer Dil Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda kursiyerlere-öğrencilere belirlenmiş olan programlar çerçevesinde, konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik ve pratik Fransızca eğitimi veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fransızca Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun çalışma planı hazırlamak,

b) Amaç dilde, öğrenci merkezli olarak Fransızca derslerini işlemek,

c) Fransızca konuşma, anlama, okuma ve yazma becerisini kazandırmak için öğrencilere-kursiyerlere teorik ve pratik örnekler yaptırmak, testler çözdürmek,

d) Örgencilerin-kursiyerlerin başarılarını ölçmek değerlendirmek, idareye sonuçları vermek,

e) Öğrencilerine ders saatleri dışında yardımcı olacağı çalışma saatlerini belirlemek ve uygulamak,

f) Gerektiğinde öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek ve öğrencilerin daha iyi Fransızca eğitimi almaları hususunda yol göstermek,

g) Araştırma ve uygulama merkezlerinde, öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak,

h) Çalıştığı eğitim kurumunda hizmet içi eğitim seminerlerine katılmak,

i) Gerekli durumlarda Fransızca dersleri için ek öğretim materyalleri hazırlamak,

j) Fransızca dil eğitim-öğretimi ile ilgili bilgi şöleni, seminer, panel gibi faaliyetlere katılmak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Fransızca Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni mesleği için “3113.13” kod olarak kullanılır iken Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü mesleği için “3131.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Fransızca Öğretmeni Meslek Kodu “2353.04” olarak belirlenmiştir.

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