Fransızlar yazdı: Belhanda Nice ile anlaşma sağladı!

Galatasaray'a imza attığı günden beri takımın en çok tartışılan ismi olan Belhanda'nın bu sezon ayrılacağı iddiaları gerçeklik kazanıyor. Her transfer döneminde takımın satış listesinde 1 numarada yer aldığı söylenen Faslı oyuncunun, bu yıl satılmasına artık kesin gözüyle bakılıyordu.

Transfer haberlerinin ardından Fransız basınından güçlü bir iddia geldi. Le10Sports'un haberine göre, Nice ile anlaşan Belhanda, eski takımına geri dönmeye karar verdi. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

"GİTMEK İSTİYORSA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers yenilgisinin ardından konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, Belhanda hakkında sert ve eleştirel açıklamalar yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun geleceğiyle alakalı soru işaretlerine ilişkin, "Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Bir bildiği vardır, zaten yılan hikayesine döndü. Gitti, gidiyor, geldi, gelecek, yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice'e gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, belli olur." demişti.

2017 yılında Galatasaray'a gelen Younes Belhanda, sarı-kırmızılı forma ile 109 maça çıktı. Belhanda 16 gol ve 23 asistlik bir performans sergiledi.