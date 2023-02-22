Frantisek Belej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frantisek Belej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Frantisek Belej kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frantisek Belej ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.