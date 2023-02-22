Frantisek Belej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frantisek Belej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frantisek Belej adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Frantisek Belej Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Frantisek Belej 29 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da František Belej şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Frantisek Belej Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Frantisek Belej'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Frantisek Belej Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Frantisek Belej futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Příbram U19
1 Temmuz 2019 yılında 1.FK Pribram B
9 Ağustos 2021 yılında FC Pisek
31 Aralık 2022 yılında Pribram B
1 Ocak 2023 yılında Viagem Pribram
Frantisek Belej Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Frantisek Belej şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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