Frantisek Kotek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frantisek Kotek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frantisek Kotek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frantisek Kotek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frantisek Kotek 3 Ocak 1999 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da František Kotek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frantisek Kotek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Frantisek Kotek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Frantisek Kotek'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Frantisek Kotek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frantisek Kotek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frantisek Kotek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frantisek Kotek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2022 yılında SILON Taborsko

31 Aralık 2022 yılında Sparta Praha B

Frantisek Kotek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frantisek Kotek şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Frantisek Kotek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AC Sparta Praha (2006 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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