Frantzdy Pierrot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frantzdy Pierrot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frantzdy Pierrot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frantzdy Pierrot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frantzdy Pierrot 29 Mart 1995 tarihinde Cap-Haïtien şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Haiti,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frantzdy Pierrot Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccermax yapmaktadır. Frantzdy Pierrot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frantzdy Pierrot'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Frantzdy Pierrot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/frantzdy_9/

Frantzdy Pierrot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frantzdy Pierrot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Frantzdy Pierrot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frantzdy Pierrot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında NE Huskies

1 Ağustos 2016 yılında Chanticleers

1 Mayıs 2017 yılında Reading United

1 Ağustos 2017 yılında Chanticleers

19 Ocak 2018 yılında Colorado

1 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2018 yılında Mouscron

22 Ağustos 2019 yılında Guingamp

1 Temmuz 2022 yılında Maccabi Haifa

Frantzdy Pierrot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frantzdy Pierrot şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Frantzdy Pierrot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seacoast United

Haiti takımında 20 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 14 gol atmıştır.

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