Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı ertelendi!

Yoğun yağış, Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yoğun yağış engeline takıldı.

Yoğun yağış sebebiyle ertelenen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı 29 Aralık Salı günü oynanacak.

Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 21 puan toplayan Hatayspor, 7. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 14 maçta 17 puan toplayarak ligin 15. sırasında bulundu.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Antalyaspor-Hatayspor maçı bugün saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacaktı.

MAÇIN OPTA İSTATİKLERİ

Hatayspor, Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 54'üncü takım olacak. Kırmızı-beyazlı ekibin şu an ligde yer alan ekipler arasında mağlup edemediği sadece iki rakibi var (BB Erzurumspor & Gaziantep FK).

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, daha uzun bir iç saha galibiyet serisini en son 2016/17 sezonunda yakalamıştı (6 maç).

Son Süper Lig maçında Trabzonspor'a yenilen Hatayspor, bu sezon üst üste iki maç kaybetmedi.

Ersun Yanal göreve geldikten sonra üst üste iki Süper Lig maçından aynı sonuçla ayrılmayan Antalyaspor, son karşılaşmada Rizespor'a mağlup oldu.

Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en az gol atan takım olan Hatayspor (2), bu iki golü kaydettiği karşılaşmaları da 1-0 kazandı.