Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Galatasaray ile 24.04.2021 20:30'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu? Fraport-tav Antalyaspor - Galatasaray Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray maç sonucu: Fraport-tav Antalyaspor Galatasaray 0 1 Fraport-tav Antalyaspor Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.04.2021 20:30

Fraport-tav Antalyaspor Galatasaray Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Erkan Engin(avar)

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 5. Bahadır Öztürk, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 17. Serdar Gürler, 19. Ufuk Akyol, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 53. Mert Yılmaz, 77. Bünyamin Balcı

Yedekler

1. Doğukan Özkan, 35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 14. Boza Jean Armel Drole, 28. Omar İmeri, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Kartlar

Lukas Podolski ,Kudyrashov (Kırmızı kart) Nuri Şahin, Naldo, Mert Yılmaz (Sarı kart)

Oyundan Çıkanlar

Serdar Gürler, Mert Yılmaz, Bahadır Öztürk

Oyuna Girenler

D.Orgill, Ali Eren İyican, Nuri Şahin

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 2. Şener Özbayraklı, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 15. Ryan Henk Donk, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 83. Gedson Carvalho Fernades

Yedekler

34. Okan Kocuk, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 17. Oğulcan Çağlayan, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Mostafa Mohamed (dk.77)

Kartlar

Arda Turan (Sarı kart)

Oyundan Çıkanlar

Emre Akbaba, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Etebo

Oyuna Girenler

Mohamed, Arda Turan, Babel, Oğulcan Çağlayan, Taylan Antayalı.

Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 35 23 6 6 75 36 75 39 2 Galatasaray 35 21 6 8 67 33 69 34 3 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 4 Trabzonspor 36 17 12 7 44 33 63 11 5 Alanyaspor 35 16 7 12 55 39 55 16 6 Hatayspor 35 15 9 11 57 43 54 14 7 Sivasspor 35 12 16 7 48 41 52 7 8 Gaziantep FK 34 13 12 9 51 42 51 9 9 Fatih Karagümrük 35 13 11 11 49 42 50 7 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Konyaspor 35 10 12 13 42 45 42 -3 12 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 42 -11 13 Antalyaspor 36 9 15 12 36 48 42 -12 14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 38 -12 15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 37 -6 16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 37 -14 17 Başakşehir FK 34 9 9 16 37 53 36 -16 18 Kayserispor 35 8 11 16 27 46 35 -19 19 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 35 -25 20 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 34 -22 21 Denizlispor 35 6 10 19 33 60 28 -27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları