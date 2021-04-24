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Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Galatasaray ile 24.04.2021 20:30'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu?

Fraport-tav Antalyaspor - Galatasaray Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray maç sonucu:

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR GALATASARAY
Fraport-tav Antalyaspor Galatasaray
0 1

Fraport-tav Antalyaspor Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.04.2021 20:30

Fraport-tav Antalyaspor Galatasaray Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Erkan Engin(avar)

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 5. Bahadır Öztürk, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 17. Serdar Gürler, 19. Ufuk Akyol, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 53. Mert Yılmaz, 77. Bünyamin Balcı

Yedekler

1. Doğukan Özkan, 35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 14. Boza Jean Armel Drole, 28. Omar İmeri, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Kartlar

Lukas Podolski ,Kudyrashov (Kırmızı kart) Nuri Şahin, Naldo, Mert Yılmaz (Sarı kart)

Oyundan Çıkanlar

Serdar Gürler, Mert Yılmaz, Bahadır Öztürk

Oyuna Girenler

D.Orgill, Ali Eren İyican, Nuri Şahin

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 2. Şener Özbayraklı, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 15. Ryan Henk Donk, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 83. Gedson Carvalho Fernades

Yedekler

34. Okan Kocuk, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 17. Oğulcan Çağlayan, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Mostafa Mohamed (dk.77)

Kartlar

Arda Turan (Sarı kart)

Oyundan Çıkanlar

Emre Akbaba, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Etebo

Oyuna Girenler

Mohamed, Arda Turan, Babel, Oğulcan Çağlayan, Taylan Antayalı.

Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş35236675367539
2Galatasaray35216867336934
3Fenerbahçe34216761346927
4Trabzonspor361712744336311
5Alanyaspor351671255395516
6Hatayspor351591157435414
7Sivasspor35121674841527
8Gaziantep FK34131295142519
9Fatih Karagümrük351311114942507
10Göztepe351211125148473
11Konyaspor35101213424542-3
12Çaykur Rizespor35101213455642-11
13Antalyaspor3691512364842-12
14MKE Ankaragücü3410816425438-12
15Yeni Malatyaspor3481313404637-6
16Kasımpaşa3591016375137-14
17Başakşehir FK349916375336-16
18Kayserispor3581116274635-19
19Gençlerbirliği359818366135-25
20BB Erzurumspor3581017365834-22
21Denizlispor3561019336028-27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları

23.04.2021Gençlerbirliği2-1Çaykur Rizespor
24.04.2021Beşiktaş3-1Kayserispor
24.04.2021Denizlispor1-2Sivasspor
24.04.2021Konyaspor0-0Hatayspor
24.04.2021Trabzonspor2-0Fatih Karagümrük
24.04.2021Antalyaspor0-1Galatasaray
25.04.2021Başakşehir FK Alanyaspor
25.04.2021Gaziantep FK BB Erzurumspor
25.04.2021Yeni Malatyaspor MKE Ankaragücü
25.04.2021Fenerbahçe Kasımpaşa
Tayfun Altuntaş
Editör
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