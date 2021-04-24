Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 37. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Galatasaray ile 24.04.2021 20:30'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray maç sonucu:
|Fraport-tav Antalyaspor
|Galatasaray
|0
|1
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Fraport-tav Antalyaspor, Galatasaray maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Antalya Stadyumu - Antalya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.04.2021 20:30
Fraport-tav Antalyaspor Galatasaray Maçının Hakemleri
Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Erkan Engin(avar)
Fraport-tav Antalyaspor
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 5. Bahadır Öztürk, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 17. Serdar Gürler, 19. Ufuk Akyol, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 53. Mert Yılmaz, 77. Bünyamin Balcı
Yedekler
1. Doğukan Özkan, 35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 14. Boza Jean Armel Drole, 28. Omar İmeri, 99. Ali Eren İyican
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Kartlar
Lukas Podolski ,Kudyrashov (Kırmızı kart) Nuri Şahin, Naldo, Mert Yılmaz (Sarı kart)
Oyundan Çıkanlar
Serdar Gürler, Mert Yılmaz, Bahadır Öztürk
Oyuna Girenler
D.Orgill, Ali Eren İyican, Nuri Şahin
Galatasaray İlk 11
1. Nestor Fernando Muslera, 2. Şener Özbayraklı, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 15. Ryan Henk Donk, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 83. Gedson Carvalho Fernades
Yedekler
34. Okan Kocuk, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 17. Oğulcan Çağlayan, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı
Teknik Sorumlu
Fatih Terim
Goller
Mostafa Mohamed (dk.77)
Kartlar
Arda Turan (Sarı kart)
Oyundan Çıkanlar
Emre Akbaba, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Etebo
Oyuna Girenler
Mohamed, Arda Turan, Babel, Oğulcan Çağlayan, Taylan Antayalı.
Süper Lig 37. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|35
|23
|6
|6
|75
|36
|75
|39
|2
|Galatasaray
|35
|21
|6
|8
|67
|33
|69
|34
|3
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|4
|Trabzonspor
|36
|17
|12
|7
|44
|33
|63
|11
|5
|Alanyaspor
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|55
|16
|6
|Hatayspor
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|54
|14
|7
|Sivasspor
|35
|12
|16
|7
|48
|41
|52
|7
|8
|Gaziantep FK
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|51
|9
|9
|Fatih Karagümrük
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|50
|7
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Konyaspor
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|42
|-3
|12
|Çaykur Rizespor
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|42
|-11
|13
|Antalyaspor
|36
|9
|15
|12
|36
|48
|42
|-12
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|38
|-12
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|37
|-6
|16
|Kasımpaşa
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|37
|-14
|17
|Başakşehir FK
|34
|9
|9
|16
|37
|53
|36
|-16
|18
|Kayserispor
|35
|8
|11
|16
|27
|46
|35
|-19
|19
|Gençlerbirliği
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|35
|-25
|20
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|34
|-22
|21
|Denizlispor
|35
|6
|10
|19
|33
|60
|28
|-27
Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları
|23.04.2021
|Gençlerbirliği
|2-1
|Çaykur Rizespor
|24.04.2021
|Beşiktaş
|3-1
|Kayserispor
|24.04.2021
|Denizlispor
|1-2
|Sivasspor
|24.04.2021
|Konyaspor
|0-0
|Hatayspor
|24.04.2021
|Trabzonspor
|2-0
|Fatih Karagümrük
|24.04.2021
|Antalyaspor
|0-1
|Galatasaray
|25.04.2021
|Başakşehir FK
|Alanyaspor
|25.04.2021
|Gaziantep FK
|BB Erzurumspor
|25.04.2021
|Yeni Malatyaspor
|MKE Ankaragücü
|25.04.2021
|Fenerbahçe
|Kasımpaşa