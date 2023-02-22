Freddie Draper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddie Draper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Freddie Draper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Freddie Draper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Freddie Draper 28 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Frederick Charles Draper şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Freddie Draper Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Freddie Draper, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Freddie Draper'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Freddie Draper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Freddie Draper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Lincoln U18
1 Temmuz 2021 yılında Lincoln City
11 Şubat 2022 yılında Gainsborough
31 Mayıs 2022 yılında Lincoln City
31 Ocak 2023 yılında Drogheda United
31 Aralık 2023 yılında Lincoln City
Freddie Draper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Freddie Draper şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Coventry City (2011-2015),
Derby County (2015-2020),
Lincoln City (2020-2021)
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