Freddie Grant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddie Grant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Freddie Grant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Freddie Grant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Freddie Grant 9 Aralık 1996 tarihinde Tilehurst şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Freddie Grant Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Freddie Grant'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Freddie Grant Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Freddie Grant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Eylül 2014 yılında Margate FC
26 Ekim 2014 yılında Oxford Utd U18
27 Kasım 2014 yılında Farnborough
1 Mayıs 2015 yılında Oxford Utd U18
1 Temmuz 2015 yılında Oxford United
13 Ekim 2015 yılında Farnborough
22 Şubat 2016 yılında Oxford United
1 Temmuz 2016 yılında Oxford City
1 Temmuz 2018 yılında Wealdstone
1 Temmuz 2019 yılında Maidenhead Utd.
20 Aralık 2019 yılında Hemel
20 Şubat 2020 yılında Maidenhead Utd.
4 Ağustos 2020 yılında Bath City
1 Temmuz 2021 yılında Slough
1 Temmuz 2022 yılında Farnborough
15 Ağustos 2022 yılında Hartley Wintney
3 Eylül 2022 yılında Farnborough
Freddie Grant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Freddie Grant şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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