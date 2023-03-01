Freddie Hockey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddie Hockey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Freddie Hockey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Freddie Hockey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Freddie Hockey 12 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Freddie Hockey Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Freddie Hockey'nin Chelmsford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Freddie Hockey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Freddie Hockey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Chelmsford
Freddie Hockey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Freddie Hockey şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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