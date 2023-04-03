Frederic Soelle Soelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederic Soelle Soelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frederic Soelle Soelle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frederic Soelle Soelle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Frederic Soelle Soelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederic Soelle Soelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederic Soelle Soelle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederic Soelle Soelle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederic Soelle Soelle 24 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Frederic Leroi Soelle Soelle şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederic Soelle Soelle Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frederic Soelle Soelle'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Frederic Soelle Soelleboyu ve yaşı kaç

Frederic Soelle Soelle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederic Soelle Soelle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Frederic Soelle Soelle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederic Soelle Soelle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında KV Mechelen U18

1 Temmuz 2022 yılında Jong KVM

Frederic Soelle Soelle kimdir

Frederic Soelle Soelle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederic Soelle Soelle şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VC Rijmenam (-2019), KV Mechelen (2019-2022)

Frederic Soelle Soelle Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U18 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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Frederic Soelle Soelle nereli

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