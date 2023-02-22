Frederico Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederico Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederico Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederico Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederico Duarte 30 Mart 1999 tarihinde Lissabon şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Frederico Fonseca Pires de Almeida Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederico Duarte Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEWROFOOT LDA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Frederico Duarte'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Frederico Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederico Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederico Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederico Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sacavenense

1 Temmuz 2018 yılında Vilafranquense

1 Ocak 2019 yılında Panetolikos

30 Haziran 2019 yılında Vilafranquense

12 Temmuz 2019 yılında Panetolikos

Frederico Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederico Duarte şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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