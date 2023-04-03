Frederik Schram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Schram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frederik Schram kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frederik Schram ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Frederik Schram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Schram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Schram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Schram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Schram 19 Ocak 1995 tarihinde Dragør şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. İzlanda,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik August Albrecht Schram şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Schram Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael Mio Nielsen yapmaktadır. Frederik Schram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frederik Schram'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Frederik Schramboyu ve yaşı kaç

Frederik Schram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Schram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Frederik Schram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Schram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Odense BK U19

12 Eylül 2014 yılında Vestsjaelland

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2016 yılında FC Roskilde

13 Temmuz 2019 yılında SönderjyskE

19 Ağustos 2019 yılında Lyngby BK

31 Aralık 2019 yılında SönderjyskE

14 Ocak 2020 yılında Lyngby BK

1 Temmuz 2022 yılında Valur

Frederik Schram kimdir

Frederik Schram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Schram şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Frederik Schram Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 1 numaralı formasıyla 8 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Frederik Schram nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Evgeniy Tatarinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Tatarinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evgeniy Tatarinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Tatarinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Meshaal Al Tamimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshaal Al Tamimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Meshaal Al Tamimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshaal Al Tamimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Olic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Olic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Olic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Olic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saladin Mecinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saladin Mecinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saladin Mecinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saladin Mecinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor