Frederik Schram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Schram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Schram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Schram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Schram 19 Ocak 1995 tarihinde Dragør şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. İzlanda,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik August Albrecht Schram şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Schram Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael Mio Nielsen yapmaktadır. Frederik Schram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frederik Schram'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Frederik Schram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Schram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Frederik Schram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Schram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Odense BK U19

12 Eylül 2014 yılında Vestsjaelland

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2016 yılında FC Roskilde

13 Temmuz 2019 yılında SönderjyskE

19 Ağustos 2019 yılında Lyngby BK

31 Aralık 2019 yılında SönderjyskE

14 Ocak 2020 yılında Lyngby BK

1 Temmuz 2022 yılında Valur

Frederik Schram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Schram şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Frederik Schram Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 1 numaralı formasıyla 8 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.