Fredy Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredy Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredy Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredy Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredy Martinez 1 Mayıs 2001 tarihinde Durazno şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Fredy Joel Martínez Mancilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredy Martinez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 Plus yapmaktadır. Fredy Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fredy Martinez'nin Danubio FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fredy Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredy Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredy Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredy Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Danubio FC

23 Şubat 2022 yılında Villa Española

30 Haziran 2022 yılında Danubio FC

11 Temmuz 2022 yılında Central

31 Aralık 2022 yılında Danubio FC

Fredy Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredy Martinez şuan Danubio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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