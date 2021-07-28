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  3. Freni boşalan tır, 2 araca çarptıktan sonra fırına girdi

Freni boşalan tır, 2 araca çarptıktan sonra fırına girdi

Malatya'da freni boşalan tır önce 2 araca çarptı daha sonra fırına girdi. Can kaybının olmadığı kazada, fırın ve park halindeki 2 araç hasar gördü.

Freni boşalan tır, 2 araca çarptıktan sonra fırına girdi

Akşam saatlerinde 44 ADA 549 plakalı tırı arızalanan sürücüsü, aracı Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi Pirim Sokak'ta yol kenarına park etti. Tırın şoförü, etrafta bulunan esnaflara sabah döneceğini belirterek bölgeden ayrıldı.

Freni boşalan tır, 2 araca çarptıktan sonra fırına girdi 2 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA FIRINA GİRDİ

Şoför bölgeden ayrıldıktan bir süre sonra frenleri boşalan tır 300 metre giderek park halinde duran 2 araca çarptı. 2 araca çarpıktan sonra hala durmayan tır, fırına girerek durdu. Kazada can kaybı olmazken tırın çarptığı fırının binası ve araçlarda hasar oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından çevre güvenlik önlemleriyle çevrildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmak için tır şoförüne ulaşılmaya çalışıldı.

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