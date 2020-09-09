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  3. Freni tutmayan otomobil duvara çarptı, 4 kişi yaralandı

Freni tutmayan otomobil duvara çarptı, 4 kişi yaralandı

Freni tutmayan otomobil duvara çarptı, 4 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde freni tutmayan otomobilin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Freni tutmayan otomobil duvara çarptı, 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde freni tutmayan otomobilin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadut köyünden Kahta'ya gitmek isteyen Ferhat Tandoğan yönetimindeki 23 EK 781 plakalı Renault marka otomobil, freninin boşalması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki duvara çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri sürücüsü Ferhat Tandoğan ve otomobilde bulunan diğer yaralılar Enver Tandoğan, Neslihan Tandoğan, Esin Tandoğan'a ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

 

Yaralılar daha sonra Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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