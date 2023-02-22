Friday Ubong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Friday Ubong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Friday Ubong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Friday Ubong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Friday Ubong 3 Mart 1998 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da John Friday Ubong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Friday Ubong Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Friday Ubong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Friday Ubong'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Friday Ubong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Friday Ubong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Friday Ubong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Friday Ubong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Akwa United

5 Mart 2019 yılında Lori Vanadzor

1 Temmuz 2019 yılında Akwa United

Friday Ubong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Friday Ubong şuan Akwa United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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