Friends dizisinin ünlü ismi kalp krizi geçirdi!

Kült dizi Friends'in o meşhur müziğini yapan isim hayatını kaybetti.

Müzikaller, televizyon dizileri ve filmler için müzik yapan ve bunlarla birçok ödüle layık görülen sanatçı Allee Willis, Los Angeles’ta öldü.

Başrollerini Jennifer Aniston, Courteney Cox ve Matthew Perry’nin üstlendiği Friends başta olmak üzere birçok televizyon dizisi ve film için müzik yapan 72 yaşındaki Willis’in ölümüne kalp krizinin neden olduğu belirtildi.

Kariyeri boyunca birçok şarkı yazar Willis 2 kere de Emmy Ödülü aldı.

The Color Purple isimli müzikal ve Beverly Hills Cop filmi sayesinde 1986 ve 2016 yılında ödül kazanan Willis’in uzun süredir birlikte olduğu partneri Prudence Fenton, acı haberi Willis'in hayranlarına sosyal medyadan duyurdu. Fenton, “Boogie Wonderland’de huzur için uyu” mesajını yazdı.

Friends dizisinin jeneriğinde The Rembrandts isimli grubun çaldığı “I’ll Be There for You” isimli şarkıyı da yapan Willis’in geçmişte başka bir sağlık sorunu olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı.