Friends'in Gunther'ı James Michael Tyler'dan üzen haber! Hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz temmuz ayında 4. evre kanser olduğunu duyuran Friends dizisindeki Gunther rolüyle de tanınan Amerikalı aktör James Michael Tyler 59 yaşında hayatını kaybetti.

EVİNDE ÖLDÜ

Menajeri tarafından yapılan açıklamada, Tyler'ın Pazar sabahı Los Angeles'taki evinde öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, "Onunla bir kez tanıştıysanız, ömür boyu arkadaşınız olmuştur" ifadeleri yer aldı.

2018 yılında Tyler'a ileri düzeyde prostat kanseri teşhisi konmuş, daha sonra ise hastalık kemiklerine yayılmıştı.

Menajerinin açıklamasında, Tyler'ın çok sayıda insana yardım etmek isteyerek kanser hikayesini cesurca paylaştığı ve insanların prostata yönelik test yaptırması için kampanyalar yürüttüğü de aktarıldı.